Импорт в 1С УТ заказов инет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка108 просмотров

Требуется человек для доработки стандартной 1С УправлениеТорговлей.

Первое что нужно сделать: импорт заказов с сайта на ShopScriptPremium в 1С

13 лет назад
Alex525
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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