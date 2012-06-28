Delphi: написать несколько регулярных выражений

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Завершен7 заявок181 просмотр

требуется гуру регулярных выражений :)

нужно будет написать несколько оных для сложных конструкций состоящих из большого количества элементов (до 1 сотни)

разделенных в некоторых местах точкой запятой, в некоторых | и т.д.

некоторые значения это числа некоторые это слова..

в заявке укажите срок и цену выполнения работы над одним регулярным выражением!

Delphi
13 лет назад
my_killer
Максим 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
13 лет назад
$30
1 день
Работали по мелкому проекту, понравилось!
С Максимом быстро нашли общий язык и сделали то, что было нужно. Оплата последовала сразу после сдачи проекта. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!

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Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв
13 лет назад

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