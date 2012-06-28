Delphi: написать несколько регулярных выражений

требуется гуру регулярных выражений :)

нужно будет написать несколько оных для сложных конструкций состоящих из большого количества элементов (до 1 сотни)

разделенных в некоторых местах точкой запятой, в некоторых | и т.д.

некоторые значения это числа некоторые это слова..

в заявке укажите срок и цену выполнения работы над одним регулярным выражением!