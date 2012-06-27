Требуется разработка ПО (аналог rillsoft project). В представленной программе слишком большое количество функций, т.е. требуется упростить программу. Также требуется внести некоторые изменения по тем функциям, которые интересуют. Сроки - не главный фактор, основное - качество. ...
Онлайн трансляция видео
Требуется сделать механизм трансляции видео (что-то вроде телевидения) с вебкамер к клиентам.
Надо учесть следующее:
- клиентов просматривающих вещание будет порядка 1000 + нужно спланировать что делать если клиентов станет 5000
- необходимо с заданной периодичностью на сервере сохранять скриншоты того что вещается
- надо на изображение накладывать логотип компании которая транслирует
- надо клиентам дать возможность смотреть видео в нескольких разных качествах для того чтоб тем у кого канал слабее - можно было смотреть но с низким качеством, у кого канал шире то и с более высоким качеством.
- ограничение на просмотр - в случае отсутствия доступа у клиента - он не может подключится к потоку.
Заявки фрилансеров
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