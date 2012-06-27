Онлайн трансляция видео

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки141 просмотр

Требуется сделать механизм трансляции видео (что-то вроде телевидения) с вебкамер к клиентам.

Надо учесть следующее:

- клиентов просматривающих вещание будет порядка 1000 + нужно спланировать что делать если клиентов станет 5000

- необходимо с заданной периодичностью на сервере сохранять скриншоты того что вещается

- надо на изображение накладывать логотип компании которая транслирует

- надо клиентам дать возможность смотреть видео в нескольких разных качествах для того чтоб тем у кого канал слабее - можно было смотреть но с низким качеством, у кого канал шире то и с более высоким качеством.

- ограничение на просмотр - в случае отсутствия доступа у клиента - он не может подключится к потоку.

13 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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