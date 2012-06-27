Распознавание текста с изображения

необходимо написать библиотеку, осуществляющую следующее. на вход подается либо изображение, либо координаты региона на экране, на выходе распознанный текст который там выведен. шрифт один и тот же.

Распознать нужно не весь текст региона, а лишь те строки, которые выделены ярко желтым цветом (обновлены).

Требования:

- это библиотека, для подключения к другому приложению

- по быстродействию, скорость обработки 100 мс.

- можно использовать как свои наработки, так и готовые Open решения, например tesseract ( на данный момент я пытаюсь разобраться с ним).

Жду предложения по способу реализации, сроку и бюджету.