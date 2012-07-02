С#. Многопоточное сохранение файлов с Web

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки240 просмотров

Дано: файл со списком ссылок ( примерно 300)

Задача: Одновременно сохранить содержимое по этим ссылка в файлы.

Сейчас все происходит последовательно через цикл, wс.DownloadFile();

Интересует стоимость и сроки.

Постоянно есть задачи на С#

13 лет назад
Alex_11
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SWAT_32
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
3 дня
Выполнил работу быстро за 2 часа. Написал код с комментариями, дал некоторые советы. Работой доволен.
Приятные впечатления от сотрудничества. Задача поставлена понятно. Оплата без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SWAT_32
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Реализация заданного алгоритма на Maple

    $50

    Доброго времени суток!Я студент 4-го курса,в этом году защищаю диплом.В процессе его написания столкнулся с временнОй трудностью в написании алгоритма в языке Maple из изучаемой статьи.Главная проблема-крайне сжатые сроки.С меня материал,описывающий алгоритм(на плохом русском и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Последовательная загрузка файлов по bittorrent

    Необходимо написать DLL, которая умеет последовательно скачивать файлы по протоколу bittorrent и отдавать скачанное по протоколу http. Интерфейс DLL показан в приложении interface.html Все строки в interface.html - utf8. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для афони и веба.

    $2100

    Такая концепция... 'ProudPlace' это iPhone (а в будущем и Android) приложение, так же веб-приложение. Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со ...

    Android
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Онлайн трансляция видео

    Требуется сделать механизм трансляции видео (что-то вроде телевидения) с вебкамер к клиентам. Надо учесть следующее: - клиентов просматривающих вещание будет порядка 1000 + нужно спланировать что делать если клиентов станет ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка ПО для управления проектами по аналогу

    Требуется разработка ПО (аналог rillsoft project). В представленной программе слишком большое количество функций, т.е. требуется упростить программу. Также требуется внести некоторые изменения по тем функциям, которые интересуют. Сроки - не главный фактор, основное - качество. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Распознавание текста с изображения

    необходимо написать библиотеку, осуществляющую следующее. на вход подается либо изображение, либо координаты региона на экране, на выходе распознанный текст который там выведен. шрифт один и тот же. Распознать нужно не весь текст региона, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Firefox addon - написать небольшой плагин

    требования к плагину: 1) получает от активной вкладки: а) адрес перехода б) статус: должен быть timeout, done или loading 00:00 где 00:00 это минуты и секунды прошедшие с начала загрузки ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi: написать несколько регулярных выражений

    требуется гуру регулярных выражений :) нужно будет написать несколько оных для сложных конструкций состоящих из большого количества элементов (до 1 сотни) разделенных в некоторых местах точкой запятой, в некоторых | и т.д. ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Delphi: аналог софта или невидимая управлялка

    Есть некий софт, для работы с системой. Требуется написать либо бота для него, там 3-4 формы с которыми нужно будет работать, либо аналогичный функционал этих трех четырех форм. Пробовал делать снимки системы (ФС и реестра) ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад