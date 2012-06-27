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Последовательная загрузка файлов по bittorrent
Необходимо написать DLL, которая умеет последовательно скачивать файлы по протоколу bittorrent и отдавать скачанное по протоколу http.
Интерфейс DLL показан в приложении interface.html
Все строки в interface.html - utf8.
Торрент-клиент.
В качестве компонента, реализующего bittorrent протокол, необходимо использовать libtorrent (http://www.rasterbar.com/products/libtorrent/)
Загрузка файлов происходит последовательно, с определенной позиции.
Изначально файл загружается с самого начала.
Позиция загрузки может изменяться по ходу работы. Текущую позицию загрузки получает вэб-сервер из параметра Content-Range http запроса.
Вэб-сервер.
Вэб-сервер устанавливается на любой свободный порт из диапазона, задаваемого в конфиге (функция init).
Cервер должен поддерживать загрузку файлов с произвольной позиции.
В проекте не должно быть лишних внешних зависимостей и по возможности код должен быть кроссплатформенным.
PS по результатам возможно дальнейшее сотрудничество.
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