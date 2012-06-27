Последовательная загрузка файлов по bittorrent

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Закрыт2 заявки542 просмотра

Необходимо написать DLL, которая умеет последовательно скачивать файлы по протоколу bittorrent и отдавать скачанное по протоколу http.

Интерфейс DLL показан в приложении interface.html

Все строки в interface.html - utf8.

Торрент-клиент.

В качестве компонента, реализующего bittorrent протокол, необходимо использовать libtorrent (http://www.rasterbar.com/products/libtorrent/)

Загрузка файлов происходит последовательно, с определенной позиции.

Изначально файл загружается с самого начала.

Позиция загрузки может изменяться по ходу работы. Текущую позицию загрузки получает вэб-сервер из параметра Content-Range http запроса.

Вэб-сервер.

Вэб-сервер устанавливается на любой свободный порт из диапазона, задаваемого в конфиге (функция init).

Cервер должен поддерживать загрузку файлов с произвольной позиции.

В проекте не должно быть лишних внешних зависимостей и по возможности код должен быть кроссплатформенным.

PS по результатам возможно дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
stanislav_gr
Гречка 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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