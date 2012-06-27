Требуется сделать механизм трансляции видео (что-то вроде телевидения) с вебкамер к клиентам. Надо учесть следующее: - клиентов просматривающих вещание будет порядка 1000 + нужно спланировать что делать если клиентов станет ...
Приложение для афони и веба.
Такая концепция...
'ProudPlace' это iPhone (а в будущем и Android) приложение, так же веб-приложение. Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со своих iPhone телефонов тех мест, которыми они гордятся. Места самые разные: красивые или там что-то интересное произошло, или что-то там есть, чем можно гордиться и т.д т.п.
Пользователь, который активировал приложение (путем регистрации на сайте или прямо через приложение) делает несколько снимков со своего телефона (в этот момент сохраняется GPS местонахождение, где была сделана фотография), и каждая фотография снабжается кратким описанием и классифицируется в категорию. Эти фотографии затем загружаются в веб-приложение в персональном разделе данного пользователя. Дома пользователь может просматривать фотографии и ставить рейтинг; пользователь может дома на своем компьютере, когда он залогинился в веб-приложение, редактировать описание, категорию.
Затем пользователь может опубликовать только пять лучших фотографий (в том числе информацию: категорию, описание, GPS расположение) для каждой категории для публичного просмотра => карта с пометками, например Google Карта со списком. Другие зрители могут сделать выбор в Интернете в пользу того или иного снимка. Важно, чтобы пользователи на своей личной веб странице могли сделать более пространное объяснение/рассказ важных фотографий, а также должно быть поле, где другие пользователи смогут ставить комментарии (форум / блог). На сайте карты стоят в центре, но так же можно нажать на категорию и начать дискуссию.
В приложении 3 макета: графический / функциональный, публичная часть сайта и внутренняя (пользователя).
Какие могут быть цены и сроки на этот проект? Желательно реагировать с портфолио.
Бюджет:
$300 дизайн
$800 айфон
$1000 веб
С ув. Андрей
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