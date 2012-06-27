Реализация заданного алгоритма на Maple

Доброго времени суток!Я студент 4-го курса,в этом году защищаю диплом.В процессе его написания столкнулся с временнОй трудностью в написании алгоритма в языке Maple из изучаемой статьи.Главная проблема-крайне сжатые сроки.С меня материал,описывающий алгоритм(на плохом русском и на английском),при необходимости полная статья(так же на двух языках).Оплата по окончанию работы.Цена подлежит обсуждению.Просьба откликнуться как можно быстрее=)