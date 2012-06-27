Программа обработки прайс-листов

Каждый день на почту приходят около 40 прайс-листов в форматах pdf и xls. Нужна программа которая будет обрабатывать эти прайс-листы сортировать указанные в них товары попозиционно.

На исходе должен сохраняться итоговый прайс-лист в формате pdf и xls. Перед сохранением окончательного прайса необходима возможность коррекции цены.

В прайсах имеются данные как наименование, страна происхождения, размер, вес, цена. Все это должно отображаться в исходном прайс-листе.

Окончательный прайс должен формироваться на базе всех полученных прайсов вне зависимости от формата. Примеры прайсов в приложении.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Общение в скайпе.