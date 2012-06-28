Разработка мультимедийного плеера

Нужна программа,которая в ресторане считает (хранит) сколько на складе алкоголя и продуктов и вычитает из них составляющие, когда вбивают заказ с пределенным количеством алкоголя и продуктов. Интересует сама программа и сколько будет стоить такая программа, ...