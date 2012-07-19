Программа-тренер

Прекрасный исполнитель. Пусть никого не смущают невеликий стаж на сайте и молодость - перед вами ПРОФЕССИОНАЛ, но профессионал, не утративший внимательности к пожеланиям заказчиков, гибкости и креатива во взгляде на реализацию тз. Работой более чем доволен, буду сотрудничать с Тимофеем и далее, рекомендую всем!