Необходимо написать программу управления приложения-караоке с планшета под андроидом по образцу готовой программы. Техническое задания вышлю при личном общении. Сроки: 1,5 месяца Оплата: 1500 $
Орг. работы 1С в магазинах, обмен данными с сайтом
Имеем 1С 7.7 и 8.2
Нужно иммигрировать на 8-ку и организовать нужный обмен с сайтом
Техническое задание прикрепляется.
Рассматриваю удаленного исполнителя или с редкими приездами в офис.
г.Москва.
Разговариваю чатом по скайпу (лучше голосом).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется программист, способный написать проигрыватель для определённого формата мультимедийных файлов. Детали проекта вышлю откликнувшимся кандидатам.Закрыт13 лет назад
Требуется написание программы для авто-регистрации на сайтах определенной тематики (с распознаванием капчи, заполнением форм, добавлением материалов, добавлением списка сайтов - примерно, как Hrumer). Пишите примерные сроки и ...Закрыт13 лет назад
Нужна программа,которая в ресторане считает (хранит) сколько на складе алкоголя и продуктов и вычитает из них составляющие, когда вбивают заказ с пределенным количеством алкоголя и продуктов. Интересует сама программа и сколько будет стоить такая программа, ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $80
Каждый день на почту приходят около 40 прайс-листов в форматах pdf и xls. Нужна программа которая будет обрабатывать эти прайс-листы сортировать указанные в них товары попозиционно. На исходе должен сохраняться итоговый прайс-лист ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Дано: файл со списком ссылок ( примерно 300) Задача: Одновременно сохранить содержимое по этим ссылка в файлы. Сейчас все происходит последовательно через цикл, wс.DownloadFile(); Интересует ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Доброго времени суток!Я студент 4-го курса,в этом году защищаю диплом.В процессе его написания столкнулся с временнОй трудностью в написании алгоритма в языке Maple из изучаемой статьи.Главная проблема-крайне сжатые сроки.С меня материал,описывающий алгоритм(на плохом русском и ...Закрыт13 лет назад
Необходимо написать DLL, которая умеет последовательно скачивать файлы по протоколу bittorrent и отдавать скачанное по протоколу http. Интерфейс DLL показан в приложении interface.html Все строки в interface.html - utf8. ...Закрыт13 лет назад
- $2100
Такая концепция... 'ProudPlace' это iPhone (а в будущем и Android) приложение, так же веб-приложение. Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать механизм трансляции видео (что-то вроде телевидения) с вебкамер к клиентам. Надо учесть следующее: - клиентов просматривающих вещание будет порядка 1000 + нужно спланировать что делать если клиентов станет ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад