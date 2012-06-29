Разработать обработку для 1С 8.2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка100 просмотров

Необходимо разработать обработку (1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310), ухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4) )

1. Импортируем Excel файл - https://dl.dropbox.com/u/46646456/aptik/set_import.xls

2. Создаем в номенклатуре все позиции которых нет из Excel файла, заносим код товара из Excel

3. Создаем документ прихода товара на склад

4. Создаем продажу товара

13 лет назад
Magora
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sankus
46 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

sankus
46 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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