Win приложение, собирает статус из акка на сайте.

Нужно приложение под Windows 7, которое будет собирать статистику из аккаунта (я указываю сразу логин + пароль в настройках программы)

https://checkout.google.com/sell/orders?pli=1

Аккаунт gmail имеет 2-авторизацию по СМС при первом логине с нового IP (может и с браузера тоже, не проверял) + гмеил выкидывает из акка гугл чекаута, если не активен.

Таблица данных внутри аккаунта такая: http://screenshotuploader.com/s/01/MatEdQJVc

Требуется приложение, которое будет висеть в трее и обновлять каждые 5-10 минут страницу ту гугл чекаута внутри себя, при появлении нового платежа выдавать звуковое сопровождение и моргать в трее (моргание это на выбор, не объязательно).

Возможность отключение звука.

При наведении на иконку в трее \ при клике - показывается в окошке сколько покупок за сегодня.