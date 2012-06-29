Win приложение, собирает статус из акка на сайте.

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Нужно приложение под Windows 7, которое будет собирать статистику из аккаунта (я указываю сразу логин + пароль в настройках программы)

https://checkout.google.com/sell/orders?pli=1

Аккаунт gmail имеет 2-авторизацию по СМС при первом логине с нового IP (может и с браузера тоже, не проверял) + гмеил выкидывает из акка гугл чекаута, если не активен.

Таблица данных внутри аккаунта такая: http://screenshotuploader.com/s/01/MatEdQJVc

Требуется приложение, которое будет висеть в трее и обновлять каждые 5-10 минут страницу ту гугл чекаута внутри себя, при появлении нового платежа выдавать звуковое сопровождение и моргать в трее (моргание это на выбор, не объязательно).

Возможность отключение звука.

При наведении на иконку в трее \ при клике - показывается в окошке сколько покупок за сегодня.

13 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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