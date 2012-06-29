Обеспечить сбор данных вида DateTime dt double price double volume написать функции поиска по этим данным: 1. double First(DateTime dt_begin, double vol) ...
Win приложение, собирает статус из акка на сайте.
Нужно приложение под Windows 7, которое будет собирать статистику из аккаунта (я указываю сразу логин + пароль в настройках программы)
https://checkout.google.com/sell/orders?pli=1
Аккаунт gmail имеет 2-авторизацию по СМС при первом логине с нового IP (может и с браузера тоже, не проверял) + гмеил выкидывает из акка гугл чекаута, если не активен.
Таблица данных внутри аккаунта такая: http://screenshotuploader.com/s/01/MatEdQJVc
Требуется приложение, которое будет висеть в трее и обновлять каждые 5-10 минут страницу ту гугл чекаута внутри себя, при появлении нового платежа выдавать звуковое сопровождение и моргать в трее (моргание это на выбор, не объязательно).
Возможность отключение звука.
При наведении на иконку в трее \ при клике - показывается в окошке сколько покупок за сегодня.
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