Алгоритмы C#

Обеспечить сбор данных вида

DateTime dt

double price

double volume

написать функции поиска по этим данным:

1.

double First(DateTime dt_begin, double vol)

Берутся все данные от текущего момента до dt_begin в прошлое.

В этом интервале все знчения volume с одинаковыми price складываем.

Если нет значений price с суммарным значением volume больше либо равным vol, то возвращаем -1.

Иначе возвращаем значение price с максимальным суммарным volume.

2.

double Second(DateTime dt_begin, double vol, int p)

Берутся все данные от текущего момента до dt_begin в прошлое.

Если в данном интервале нет значений volume больше либо равным vol, то возвращаем -1.

Иначе смотрим параметр p.

Если p=0, то возвращаем значение price (с подходящим volume) с наиболее поздним по времени dt

Если p=1, то возвращаем значение price (с подходящим volume) максимальным значением volume.

И еще штук 5 подобных функций будет...