Нужна программулинка (файлик первой версии прикреплен) упрощенно симулирующая виртуальный игровой рынок из вот этой вот игры http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3772780. Без графической составляющей. Пример того, как программа должна будет выглядить в финале в архиве.

Чтобы я мог сформулировать ТЗ нужно установить игру, пройти в ней обучение, а потом поиграть бы за какого-нибудь кузнеца прокачав здание до третьего уровня =) Так просто проще будет понять, что конкретно мне требуется и как оно работает.

То, что мне в итоге нужно несколько отличается от игровой версии, но принципы из игры там действуют в полной мере. На всякий случай еще экселевский файлик в архив кину, там практически вся нужная информация, которая потом потребуется, но ее нужно будет подкорректировать.

Короче получается такой виртуальный рынок, который отслеживает операции купли/продажи каждого игрока, позволяет вручную или автоматически регулировать поставки, динамически меняет цены и количество товара на рынке (по простенькой формуле), сама просчитывает, что может произвести игрок из купленных им материалов учитывая их суммарное количество у него и время, которое нужно затратить на производство каждого отдельного изделия.

Если кто возьмется то потом по icq (297949022) или skype (madproff86) будем уточнять и корректировать работу. Рабочие файлы в архиве.

Предлагайте цену, договоримся.

Примечание: это не коммерческий проект, не браузерная игра и нужна эта программка только для частного использования вне сети.