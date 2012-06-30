Есть программка, которая умеет плавно вкючать и выключать звук на звуковой карте, установленной в системе по-умолчанию. Выключателем являются 2 контакта в LPT разъеме. Программку можно скачать здесь (прикреплена). Проблема ...
Разработка инсталятора
Необходимо разработать инсталлятор для Windows и Mac OS.
Тех-задание в прикрепленном файле (англ.яз.).
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