Получить HtmlDocument из IHTMLEventObj

Раньше обрабатывал события с помощью:

void event_onanyevent(object sender, HtmlElementEventArgs e)

Однако данная функция по определенным причинам мне не подходит. Сейчас обрабатываю с помощью такой:

void event_onanyevent(IHTMLEventObj pEvtObj)

При этом будучи в функции мне нужно получить текущий активный документ (в частности меня интересует номер фрейма в котором произошло событие).

Нужна собственно фукнция на C#, которая возвращает либо активный System.Windows.Forms.HtmlDocument либо номер фрейма в котором произошло событие.

Оплата 10$ после тестирования по teamviewer