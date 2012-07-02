Скопировать таблицу в Excel

Нужна программулинка (файлик первой версии прикреплен) упрощенно симулирующая виртуальный игровой рынок из вот этой вот игры http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3772780. Без графической составляющей. Пример того, как программа должна будет выглядить в финале в архиве. Чтобы я мог ...