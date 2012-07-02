Необходимо немного изменить программу с открытым исходным кодом пример Open Office программ этих будет 4 шт минимум, возможно больше изменить нужно меню .... раздел помощи .... и справку..логотип более ...
Скопировать таблицу в Excel
Всем привет
Снизу таблица (вкладка "tradinig history" или "торговая история", из нескольких страниц)
http://zulutrade.com/TradeHistoryIndividual.aspx?pid=86958
ее надо перенести в excel
Тупо скопировать ctrl+c ctrl+v не получается
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