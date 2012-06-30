Задача: Написать программу для отправки почтовых сообщений с возможностью прикрепления файлов и проверкой прикрепленных файлов на расширение. Должна быть предусмотрена возможность блокирования отправки сообщения и выдачей предупреждения если расширение прикрепленного файла является запрещенным.

Программа должна работать на ОС Windows XP и Windows 7. Необходимо предусмотреть поддержку SSL и возможность создания нескольких почтовых аккаунтов в программе.

Бюджет и сроки указывайте в предложениях