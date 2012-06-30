Написать программу для отправки почтовых сообщений

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок326 просмотров

Задача: Написать программу для отправки почтовых сообщений с возможностью прикрепления файлов и проверкой прикрепленных файлов на расширение. Должна быть предусмотрена возможность блокирования отправки сообщения и выдачей предупреждения если расширение прикрепленного файла является запрещенным.

Программа должна работать на ОС Windows XP и Windows 7. Необходимо предусмотреть поддержку SSL и возможность создания нескольких почтовых аккаунтов в программе.

Бюджет и сроки указывайте в предложениях

13 лет назад
vohulg
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

coder3006
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-3)
13 лет назад
$50
2 дня
Отличный заказчик, советую всем!

Заявки фрилансеров

coder3006
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-3)
13 лет назад

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