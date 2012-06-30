Задача: Написать программу для отправки почтовых сообщений с возможностью прикрепления файлов и проверкой прикрепленных файлов на расширение. Должна быть предусмотрена возможность блокирования отправки сообщения и выдачей предупреждения если расширение прикрепленного файла является запрещенным. ...
Макрос для Excel
Нужен макрос, надстройка для эксель файла.
В таблице есть MainOrderID, в котором может быть несколько РоллИД.
Макрос должен в MainOrderIDun – выводить список всех ОРДЕРС без повторений.
# of ROLLs – количество РОЛЛИД принадлежащих главному MainOrderID,
Настройки заключаются в Order и Machine.
В Ордер пользователь должен указать номера от 1 до N (кол-во уникальных MainOrder). В зависимости от присвоенного номера, поле
OrderNum принимает значение 1ХXNN (где Х это присвоенный пользователем номер и NN от 1 до количества ROLLID в MainOrder).
В столбце Machine пользователь выбирает один из имеющихся MachineID.
Установка Номеров производится после нажатия кнопки Execute, когда всем MainOrderIDun присвоен свой номер. Также заменяется MachineID
на выбранный пользователем номер в Machine
Далее все столбцы сортуруются по OrderNum по возрастающей.
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