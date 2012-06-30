Макрос для Excel

Нужен макрос, надстройка для эксель файла.

В таблице есть MainOrderID, в котором может быть несколько РоллИД.

Макрос должен в MainOrderIDun – выводить список всех ОРДЕРС без повторений.

# of ROLLs – количество РОЛЛИД принадлежащих главному MainOrderID,

Настройки заключаются в Order и Machine.

В Ордер пользователь должен указать номера от 1 до N (кол-во уникальных MainOrder). В зависимости от присвоенного номера, поле

OrderNum принимает значение 1ХXNN (где Х это присвоенный пользователем номер и NN от 1 до количества ROLLID в MainOrder).

В столбце Machine пользователь выбирает один из имеющихся MachineID.

Установка Номеров производится после нажатия кнопки Execute, когда всем MainOrderIDun присвоен свой номер. Также заменяется MachineID

на выбранный пользователем номер в Machine

Далее все столбцы сортуруются по OrderNum по возрастающей.