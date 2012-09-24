Нужно написать гуи 1) луп по папкам 2) загрузка фоток с папки в гуи как конпка 3) ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
есть картинки - надо построить по ним low poly ( низко-полигональные ) объекты. конечный результат в OBJ или MBАрхитектура зданий2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Апп для пользователя сайта. система вэбвию. открываем смотрим контент сайта с возможностью: 1) автосохранения контента для дальнейшего просмотра (при запросе на сервер - сервер в ответе отмечает что нужно автосохранить), 2) ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна программа каторая видит телефон подключенный к PC (с стандартным для его вида интерфейсом-кабелем), при получении СМС считывает его (возможны длинные СМСки) закидывает в локальную или серверную базу данных, удаляет прочитанное с телефона сообщение (СМС)Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужен визард каторый 1. считывает из локальной папки xml файлы 2. выбор из этих файлов один 3. считывание с выбранного xml данные (в каторых на каждый шаг форма с Элиметами ...Завершен12 лет назад
граб с http://m.maps.nokia.com нужен грабер карт по указанным пораметрам (lat, lag, zoom) и в дальнейшем (если есть условие) сборка кусков в один файлЗавершен12 лет назад
После запуска открываем файл (.xml, json ->.txt) считываем объект (в нем несколько шагов-сценариев, в каждом из каторых указан мувиклип, время анимации, движение или масштабирование итд итп) в верхней части скриин где ...Завершен12 лет назад
есть карта 5325 × 4493 надо проресовать ее кривыми на слои: дороги, реки итд итп...Завершен12 лет назад
- $10
php script для автоперевода с одного webmoney WMR на другой webmoney WMR на сервере. Перевод без подтвержденияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
програмка запрашивает статистику с сайта !с уже зарегистрированного акаунта! (сайт не имеет API так что придется парсить) и заносит в БД. Желательно PHPВеб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад