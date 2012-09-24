real3d

Руслан real3d

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • GUI для MAYA 2013

    Нужно написать гуи 1) луп по папкам 2) загрузка фоток с папки в гуи как конпка 3) ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Low poly

    есть картинки - надо построить по ним low poly ( низко-полигональные ) объекты. конечный результат в OBJ или MB

    Архитектура зданий2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пользователь сайта

    Апп для пользователя сайта. система вэбвию. открываем смотрим контент сайта с возможностью: 1) автосохранения контента для дальнейшего просмотра (при запросе на сервер - сервер в ответе отмечает что нужно автосохранить), 2) ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • PC-программка, связанная с мобильным телефоном

    Нужна программа каторая видит телефон подключенный к PC (с стандартным для его вида интерфейсом-кабелем), при получении СМС считывает его (возможны длинные СМСки) закидывает в локальную или серверную базу данных, удаляет прочитанное с телефона сообщение (СМС)

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • JQuery Wizard шаг за шагом

    нужен визард каторый 1. считывает из локальной папки xml файлы 2. выбор из этих файлов один 3. считывание с выбранного xml данные (в каторых на каждый шаг форма с Элиметами ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Граббер карты

    граб с http://m.maps.nokia.com нужен грабер карт по указанным пораметрам (lat, lag, zoom) и в дальнейшем (если есть условие) сборка кусков в один файл

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • ActionScript 3

    После запуска открываем файл (.xml, json -&gt;.txt) считываем объект (в нем несколько шагов-сценариев, в каждом из каторых указан мувиклип, время анимации, движение или масштабирование итд итп) в верхней части скриин где ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Wmr на wmr

    $10

    php script для автоперевода с одного webmoney WMR на другой webmoney WMR на сервере. Перевод без подтверждения

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер

    програмка запрашивает статистику с сайта !с уже зарегистрированного акаунта! (сайт не имеет API так что придется парсить) и заносит в БД. Желательно PHP

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

sh_maker
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Пользователь сайта
Очень доволен сотрудничеством с Русланом. Всем рекомендую!
Быстро и профессионально! Сотрудничеством даволен, буду работать с ним и дальше! Спасибо!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Прорисовка карты
Замечательынй заказчик! Подготовил четкое задание, молниеносно оплатил. Никаких проблем! Рекомендую, 10 баллов!!!
Отличная работа! Спасибо!
Ответный отзыв
cleverest
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
ActionScript 3
Понятное ТЗ. Быстрая оплата. Все супер.
Очень сильный спец! давно такого искал! понимал с полуслова! агромное спасибо за профессиализм! сохранил скайп - работаю только сним!
Ответный отзыв
sh_maker
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$150
10 баллов
12 лет назад
PC-программка, связанная с мобильным телефоном
Очень приятно было работать с Русланом. оплата сразу после выполнения работы
Долго искал человека каторый смог бы так четко справится с такой задачей! сохранил скайп! буду работать только с ним! профессионал!
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Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Граббер карты
Четкое задание, оплата сразу после проверки работы. Спасибо.
Профессионал! Очень приятно было работать! Советую всем!!!
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