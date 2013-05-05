Пользователь сайта

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Завершен1 заявка154 просмотра

Апп для пользователя сайта. система вэбвию.

открываем смотрим контент сайта с возможностью:

1) автосохранения контента для дальнейшего просмотра (при запросе на сервер - сервер в ответе отмечает что нужно автосохранить),

2) сохранить сонтент по выбору пользователя,

3) отправка и получение сообщений.

в контент входят:аудио,видео,текст и картинка.

варианты аппов для андройд и ай дивайсов.

12 лет назад
real3d
Руслан 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sh_maker
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$400
4 дня
Быстро и профессионально! Сотрудничеством даволен, буду работать с ним и дальше! Спасибо!
Очень доволен сотрудничеством с Русланом. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

sh_maker
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад