Добрый день. Интересует разработка приложения на платформе iOS. Суть задачи - блокировка кнопки Home, чтобы нельзя было выключить данное приложение. Желательно с опытом внедрения приложений в Appstore.
Viewer сайта на Android и Айфоне
Приложение для просмотра материалов
1) новостей http://veq.ru/catalog/news/
2) аналитики http://veq.ru/catalog/analitika/
3) цен http://veq.ru/market/price.aspx
Данные отдавать буду через RSS или подобную XML-выдачу - обсуждаемо.
Приложение похоже на приложение Sports.Ru на Андроиде.
Заявки фрилансеров
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