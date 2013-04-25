Viewer сайта на Android и Айфоне

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  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок175 просмотров

Приложение для просмотра материалов

1) новостей http://veq.ru/catalog/news/

2) аналитики http://veq.ru/catalog/analitika/

3) цен http://veq.ru/market/price.aspx

Данные отдавать буду через RSS или подобную XML-выдачу - обсуждаемо.

Приложение похоже на приложение Sports.Ru на Андроиде.

Android
12 лет назад
timda
44 года
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров