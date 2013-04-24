Разработка приложения на iOS

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Добрый день.

Интересует разработка приложения на платформе iOS.

Суть задачи - блокировка кнопки Home, чтобы нельзя было выключить данное приложение.

Желательно с опытом внедрения приложений в Appstore.

iOS
12 лет назад
ideni
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов

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Нет заявок фрилансеров