Доработка графического приложения погоды Android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки147 просмотров

Требуется исправление ошибок и недочетов в существующем популярном приложении под Android:

Animated Weather

Требуется исправить ошибки отображения виджета, обновления погоды, недочеты интерфейса и т.п.

Предыдущий разработчик доступен для консультаций по существующему коду.

Оплата почасовая, согласно сделанным Вами оценкам.

Оценка и учет работ через багтрекер.

Опыт разработки под Android:

1. Сервисы (в Android)

2. HTTP, XML, парсинг данных

3. Виджеты

4. UI

5. OpenGL приветствуется

Крайне желателен доступ (или наличие) разных Android телефонов для отладки приложения.

Профессионализм, ответственность, доступность в рабочее время.

Разумный перфекционизм приветствуется.

AndroidПарсинг данных
12 лет назад
mobilityflow
Вячеслав 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров