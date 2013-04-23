Приветствую! Нам нужно разработать Android клиент для системы управления проектами и отчетами. Люди получают доступ к своему проекту, подают отчеты о проделанной работе, заполняют формы, прикрепляют файлы. Данные хранятся на устройстве ...
Доработка графического приложения погоды Android
Требуется исправление ошибок и недочетов в существующем популярном приложении под Android:
Animated Weather
Требуется исправить ошибки отображения виджета, обновления погоды, недочеты интерфейса и т.п.
Предыдущий разработчик доступен для консультаций по существующему коду.
Оплата почасовая, согласно сделанным Вами оценкам.
Оценка и учет работ через багтрекер.
Опыт разработки под Android:
1. Сервисы (в Android)
2. HTTP, XML, парсинг данных
3. Виджеты
4. UI
5. OpenGL приветствуется
Крайне желателен доступ (или наличие) разных Android телефонов для отладки приложения.
Профессионализм, ответственность, доступность в рабочее время.
Разумный перфекционизм приветствуется.
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