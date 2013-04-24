Электронный журнал для системы Киоск / iPad

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Закрыт4 заявки191 просмотр

Сейчас существует масса журналов в iOS версии ( CG, iТоги, Хакер ... )

Хочется иметь такое же приложение плюс научится переводить наши существующие журналы в этот формат.

Чтобы распространять журнал по (пока бесплатной) подписке.

Пример журнала прилагается.

Опыт в создании электронных журналов для iOS обязателен, в заявке дайте, пожалуйста, линк на ваше приложение.

iOS
12 лет назад
DKCH
58 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров