Электронный журнал для системы Киоск / iPad

Сейчас существует масса журналов в iOS версии ( CG, iТоги, Хакер ... )

Хочется иметь такое же приложение плюс научится переводить наши существующие журналы в этот формат.

Чтобы распространять журнал по (пока бесплатной) подписке.

Пример журнала прилагается.

Опыт в создании электронных журналов для iOS обязателен, в заявке дайте, пожалуйста, линк на ваше приложение.