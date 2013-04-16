Low poly

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Закрыт2 заявки183 просмотра

есть картинки - надо построить по ним low poly ( низко-полигональные ) объекты. конечный результат в OBJ или MB

12 лет назад
real3d
Руслан 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров