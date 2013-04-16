Проект капитального ремонта школы в Челябинской обл в г. Катав-Ивановск Исходные данные как школа в городе Усть-Катав - состав исходных данных такой же http://a1.1fbm.com/issues/5802 ситуация такая же, Объем работ ...
Low poly
есть картинки - надо построить по ним low poly ( низко-полигональные ) объекты. конечный результат в OBJ или MB
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