Вентиляция инфекционного отделения

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрытнет заявок148 просмотров

Разработать по готовой спецификации раздел вентиляция

спецификация в файле с соответствующим наименованием

подооснова для разработки в файле ОВ2

отчетность по выполнению каждый день

Уважаемые коллеги

1) цена обсуждению не подлежит

2) Я посредник правда смотреть буду как ГИП – оплата после сдачи Заказчику

3) бригады проектировщиков не рассматриваются – с каждым соглашение индивидуальное

4) как обычно – хотелось бы сотрудничать долго и счастливо по реальным ценам

5) предпочтительно общаться по скайпу arn55555

6) ОПЛАТА ПОСЛЕ СДАЧИ ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИКУ

12 лет назад
a1FFBM
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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