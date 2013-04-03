Проект капитального ремонта школы в Челяб. области

Проект капитального ремонта школы в Челябинской обл в г. Катав-Ивановск

Исходные данные как школа в городе Усть-Катав - состав исходных данных такой же http://a1.1fbm.com/issues/5802

ситуация такая же,

Объем работ только по одноэтажной части школы

Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть

АР+КР+ГП = 30 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно 60-70 листов в фА3 ( все решения от меня - Ваше исполнение, будет выдан последний проект ), в Кр кроме ТЗ выше есть забор , одна типовая секция - объем работ примерно такой же как здесь http://a1.1fbm.com/issues/5812

ВК = 5 000 руб. срок две недели объем работ ориентировочно 10 листов в фА3

ОВ = 10 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно 10 листов в фА3 - приточоно-вытяжная с мех побуждением и канальными кондиционерами

ЭМЭО + СКС (20 рабочих мест) + ОПС + видеонаблюдение (5 видеокамер ) = 15 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно 25 листов в фА3

МОПБ пож.безопасность + ИТМ ГОЧС = 5000 руб делается в объеме ПЗ

Уважаемые коллеги

Обязательные условия

1) ОПЛАТА после сдачи проекта и приемки его ЗАКАЗЧИКОМ

2) постоянная связь в течении для по skype

3) цена обсуждению не подлежит

4) Я посредник правда смотреть буду как ГИП – оплата после сдачи Заказчику

5) бригады проектировщиков не рассматриваются – с каждым соглашение индивидуальное

6) как обычно – хотелось бы сотрудничать долго и счастливо по реальным ценам

7) прочие обязательные условия http://5.1fbm.com/projects/arn108g и https://docs.google.com/a/1fbm.com/document/d/1QrdjZai3DBhsLrqeO9IqLqH_f6amgxYPCy4T7MGLurk/edit