Все исходные данные находятся здесь - http://5.1fbm.com/issues/5828 Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть АР+КР+ГП = 17 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно __ листов в фА3 ( все решения ...
Перерисовка проектов домов и бань из бруса
Необходимо перерисовать проекты домов и бань с сайта http://ekologiy-dom.ru/.
Проекты взяты с других строительных сайтов, правообладатели ругаются ))), поэтому нужно внести изменения во внешний вид, переоформить их.
Указывайте срок исполнения, стоимость всего объема или за перерисовку одного проекта.
Проекты должны быть не хуже чем сейчас по домам.
В дальнейшем можно будет сотрудничать, добавлять новые проекты.
Заявки фрилансеров
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