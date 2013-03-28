Разработать по готовой спецификации раздел вентиляция спецификация в файле с соответствующим наименованием подооснова для разработки в файле ОВ2 отчетность по выполнению каждый день Уважаемые коллеги ...
Проектирование каркасного дома 400 кв.м.
Требуется проектирование дома, (гостевой дом-баня) альбом КР.
АР альбом есть. см. вложение.
+ в будущем КР основного дома 600-800 кв.м.
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