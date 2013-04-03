Все исходные данные находятся здесь - http://5.1fbm.com/issues/5828 Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть АР+КР+ГП = 17 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно __ листов в фА3 ( все решения ...
3d-визуализация ген плана площадки строительства
имеются ген план и другие документы площадки строительства
необходимо выполнить 3d визуализацию чертежей площадки для последующей демонстрации потенциальным инвесторам
Заявки фрилансеров
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