cleverest

Кирилл cleverest

 
37 летРоссия/Владивосток
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Flash, ActionScript 3, AIR

Мои работы: http://www.testovy.ru/work/

- Программирую на ActionScript 3 приложения различной сложности.

- Рисую и анимирую в Adobe Flash.

FlashActionScript
Портфолио
Отзывы заказчиков
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Русификация и доработка шаблона.
Шикарно проделанная работа!!!!!!!! Начиналось все с простой русификации и закончилось написание админки для целого флеш сайта и каталога товаров. Кирилл проявил себя как большой специалист во флеш, очень легко с ним работать. Очень доволен выбором. Спасибо большое!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Обновить картинку в карте на flash
Кирилл отлично справился с проектом, выполнил все оперативно, всегда был на связи. Подсказал по глюкам, не связанным с проектом! Рекомендую.
Приятный в общении, понимает, что хочет получить. Своевременна оплата.
Ответный отзыв
real3d
Руслан 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
ActionScript 3
Очень сильный спец! давно такого искал! понимал с полуслова! агромное спасибо за профессиализм! сохранил скайп - работаю только сним!
Понятное ТЗ. Быстрая оплата. Все супер.
Ответный отзыв
FirstAwe
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Вёрстка сайта
Наилучшие рекоммендации! Задание было выполненно очень качественно, в минимально короткие сроки и по разумной цене. Доступность, понимание поставленных задач и умение найти оптимальное решение, делают сотрудничество с Кириллом сплошным удовольствием! При наличии соответствующих проектов планируем продолжить сотрудничество и дальше. Приятно работать с настоящим профессионалом!
skpnm
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Доработать html страничку
Очень быстро выполнил работу. Все качественно! Буду ещё обращаться:).