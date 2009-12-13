Шикарно проделанная работа!!!!!!!! Начиналось все с простой русификации и закончилось написание админки для целого флеш сайта и каталога товаров. Кирилл проявил себя как большой специалист во флеш, очень легко с ним работать. Очень доволен выбором. Спасибо большое!