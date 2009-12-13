Flash, ActionScript 3, AIR
Мои работы: http://www.testovy.ru/work/
- Программирую на ActionScript 3 приложения различной сложности.
- Рисую и анимирую в Adobe Flash.
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Портфолио
- Флеш галерея111 просмотров
- Приложение для сенсорного информационного стенда117 просмотров
- Анимационная карта деятельности компании127 просмотров
- Game "Jet Magnet"125 просмотров
- Game "Treasury"103 просмотра
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
11 лет назад
Шикарно проделанная работа!!!!!!!! Начиналось все с простой русификации и закончилось написание админки для целого флеш сайта и каталога товаров. Кирилл проявил себя как большой специалист во флеш, очень легко с ним работать. Очень доволен выбором. Спасибо большое!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата.
$10
10 баллов
11 лет назад
Кирилл отлично справился с проектом, выполнил все оперативно, всегда был на связи. Подсказал по глюкам, не связанным с проектом! Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении, понимает, что хочет получить. Своевременна оплата.
$50
10 баллов
11 лет назад
Очень сильный спец! давно такого искал! понимал с полуслова! агромное спасибо за профессиализм! сохранил скайп - работаю только сним!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ. Быстрая оплата. Все супер.
$30
10 баллов
14 лет назад
Наилучшие рекоммендации! Задание было выполненно очень качественно, в минимально короткие сроки и по разумной цене. Доступность, понимание поставленных задач и умение найти оптимальное решение, делают сотрудничество с Кириллом сплошным удовольствием! При наличии соответствующих проектов планируем продолжить сотрудничество и дальше. Приятно работать с настоящим профессионалом!
$1
10 баллов
14 лет назад
Очень быстро выполнил работу. Все качественно! Буду ещё обращаться:).