О работе:

Мы занимается продажей электронных билетов на междугородные и международные автобусные рейсы.

На постоянной основе с полной занятостью требуется специалист технической поддержки, который будет работать с посетителями сайта и консультировать их по телефону.

Обязанности:

1. Отвечать на вопросы посетителей сайта помогая им разобраться в размещенной на нем информации о наличии рейсов и мест на них.

2. При возникновении у посетителей затруднений с заполнением формы брони билета, заполнять форму с их слов.

Требования к соискателю:

1. Коммуникабельность.

2. Грамотная речь.

3. Наличие условий для выполнения своих обязанностей (устойчивый выход в Интернет, отсутствие посторонних шумов).

Зарплата:

Гарантированная часть - 5.000 рублей в месяц + % с каждого оплаченого заказа.

Дополнительная информация:

1. Задержек с выплатой зарплаты не бывает.

2. Вся работа сверх должностных обязанностей оплачивается дополнительно.