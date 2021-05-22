Развернуть тему на джумле от age

вот такую хочу

https://agethemes.com/downloads/at-hosting-onepage-free-server-hosting-onepage-joomla-template/

или такую

http://demo.agethemes.com/?theme=at_cloud_onepage

или такую на крайняк

https://agethemes.com/downloads/at-apps-onepage-free-mobile-apps-onepage-joomla-template/

прям что бы был один в один как на демо

чуть потом под себя подправлю и пусть висит