demaxxx

Дмитрий demaxxx

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
chexov
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Скрипты для Битрикса
Хороший заказчик. Было приятно работать с Дмитрием :)
Отлично поработали, все время на связи, все оперативно и конструктивно. Буду рад посотрудничать еще!
Ответный отзыв
smo-ke
Олег 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Форма заказа с генерацией документов pdf-docx и передача в Битрикс24
Все отлично, наилучшие рекомендации
Все отлично
Ответный отзыв