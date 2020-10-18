Данные для шаблона собирать из БД по API Шаблон документа прикрепляю. Более точное тз в личку направлю.
- $250Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
-Дописать логику в CRM селектор товаров (или сделать отдельно свой кастомный селектор) - чтобы в таблице отображались дополнительные свойства товара. Скорее всего нужен свой селектор. Дизайн тут не важен, главное функциональность -Настроить привязку свойства товара к хайлоад ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Есть скрипт, самописное приложение по типу парсера на php, которое собирает фотографии с сайта, сжимает, кропает и складывает в папку на хостинге. Фотки на входе могут быть разных форматов - raw, bmp, jpg, png и в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
1. Сделать чтобы поля Сделок с типом "Дата и Дата и время" по дефолту отображались с плейсхолдером с точками типа такого [url=https://habrastorage.org/files/41b/f72/50a/41bf7250a8aa4a409b2f35a1b4fd80c1.png]https://habrastorage.org/files/41b/f72/50a/41bf7250a8aa4a409b2f35a1b4fd80c1.png[/url] 2. Сделать чтобы при событии входящего телефонного звонка, отправлялся вебхук вида POST [url=https://hookurl.ru/]https://hookurl.ru[/url] Параметры: name = Имя/ФИО ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Коробочный портал Битрикс24 1. Нужен скрипт (PHP код), позволяющий размещать комментарии к заданиям бизнес процессов. [url=https://prnt.sc/z43ez1]https://prnt.sc/z43ez1[/url] 2. Нужна доработка, чтобы при постинге комментариев к заданиям БП (как на скрине выше) - приходили уведомления участникам процесса.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $80
Приложение для битрикс24, работает во фрейме. Почему то не сохраняется сессия пользователя.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $250
Задача бизнесово звучит так: Сделать 1-страничный микросайт-визитку и написать логику автоматического создания страниц по данным из Битрикс24 . Компания работает в Битрикс 24. Нужно по указанным данным из CRM формировать микросайт-презентацию для клиента. По реализации логика подразумевается такая. 1. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Облачный портал Б24. В Сделках используется встроенный генератор документов ,для создания договоров. В приложении 1 и приложении 2 шаблона договора есть таблички куда подставляются товары из сделки. Проблема в том что нужно заполнять таблички в зависимости от ...Закрыт3 года назад
- $120
Подробное ТЗ https://drive.google.com/file/d/188y7FhnF2OFiTy-ME_MR4LeJBKN6vzcW/view?usp=sharing Укажите пожалуйста в отклике сколько будет 2+5Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Краткое описание задачи:1. Создаем страницу заявки с необходимыми полями.2. При отправке формы нужно сделать чтобы клиент и получал себе на почту сгенерированные документы - заявка и счет.3.Мы должны получать все данные формы в Битрикс 24, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Сайт на CMS S3 (Облачная CMS от Мегагрупп). FTP доступа нет, доступно редактирование шаблонов (smarty), JS. Нужно повесить код на отправку форм, чтобы данные полей передавались в систему аналитики Comagic по инструкции http://help.comagic.ru/forums/12-spravochnyij-tsentr/topics/1589-peredacha-dannyih-iz-lyuboj-formyi-zayavki-v-comagic/ Пожелание – наличие опыта работы с ...Закрыт6 лет назад
Имеется сайт учебного центра на WP. Необходимо прикрутить к сайту базовый функционал LMS. Основные элементы функционала: [list][*]Закрытый раздел сайта для системы обучения, в котором Администраторы смогут высылать приглашения, а Ученики получать доступ к материалам.[*]Учебные материалы - файлы docx, ...Закрыт7 лет назад
Нужен сайт для образовательной организации, примеры дизайна http://promresgroup.ru/learning-center http://prodpo.ru/stoimost-obucheniya.html В дополнение к обычным страницам (прайс, статьи) нужен закрытый раздел с материалами сайта (тесты, лекции), куда будет предоставляться доступ только по приглашениям. CMS - обсуждаемо. Цену - предлагайте. Исполнитель только из РФ, ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад