Сделать генерацию документа word или excel по шаблону

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки1100 просмотров

Данные для шаблона собирать из БД по API

Шаблон документа прикрепляю. 

Более точное тз в личку направлю.

4 года назад
demaxxx
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Штамм
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Леван
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Евгений
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад