есть база 1000 инн, нужно узнать контакты организаций для кп
Сделать генерацию документа word или excel по шаблону
Данные для шаблона собирать из БД по API
Шаблон документа прикрепляю.
Более точное тз в личку направлю.
Заявки фрилансеров
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