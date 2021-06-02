Создать базу данных PostgreSQL, + PostGIS

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Нужно создать базу данных PostgreSQL, PostGIS (Linux), с отображением положений GPS трекеров в браузере.

Стоимость за проект обсуждаем, оплата достойная))

LinuxPostgreSQL
4 года назад
Wlodek
Влад 
55 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад

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