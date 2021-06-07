Курсовая работа программирование.

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен3 заявки1532 просмотра

Работа с сервером, база данных, многопоточность, xml. Детали проекта обсудим лично.

4 года назад
guest_16227093534662
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$11
1 день
Escrow
Очень понравилось с ним работать. Выполнил все задания, доработал косяки. Всегда был на связи, решали проблемы, не откладывая их на потом.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Абай
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Геолокация

    определить по номеру телефона и группе в контакте геолокацию обанента

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка курсовой Домашняя бухгалтерия (аналог) на js

    Для курсовой работы необходимо сделать аналог сервиса Домашней бухгалтерии. Необходимо реализовать: - возможность регистрации и авторизацию; После авторизации: - возможность ввода стартовых данных (долги, имеющиеся деньги) - возможность добавления расходов ...

    CSSJavaScriptNode.jsVue.js
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • C# Windows forms с sql server сделать прогноз продаж по погоде.

    Сделать окно, в котором делается прогноз продаж на неделю, на месяц прогноз на основе погодных условии из имеющихся данных с базы данных. Ресторан, делается прогноз по имеющимся данным погодных условии (ветренность, сухость, влажность и т.д). ...

    SQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подредактировать сайт html/css, php

    $10

    Нужно редактировать вход, регистрацию, корректно связать их с БД и добавить кнопку бронирования полей с функционалом и тоже связать ее с БД. Все под тематику сайта.  Сайт на локальном OpenServer. Архив сайта прикреплю ниже.

    CSSHTMLPHP
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внесение доработок в код на языке R

    Преамбула и проблема Для целей создания базы данных и проведения дальнейших расчетов с ней был написан код на языке R, который запускается в программе “R studio” и выполняет следующие функции: •Загружает данные (excel ...

    Парсинг данных
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • База mysql

    есть товары в базе мускл их нужно вытащить с артикулом перевести в эксель бавить категории по направлениям, характеристики и фото и загрузить на новый движок сайта, та же платформа только версией выше, старого сайта уже ...

    MySQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг резюме

    День добрый коллеги. Необходимо спарсить номера телефонов по вакансиям: Разнорабочий Уборщик Грузчик Фасовщик Комплектовщик Упаковщик Стикировщик Подсобный рабочй разнорабочий укладщик. По областям: Сведловская , Уфимская , Пермская , Орская , Оренбургская , Курганская. И сотрудников расширить:

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    4 года назад