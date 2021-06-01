Реквизитный анализ экономических документов, составление схемы и состава реляционной БД, а также алгоритма... Срок до 05.06 (23:59).
Внесение доработок в код на языке R
Преамбула и проблема
Для целей создания базы данных и проведения дальнейших расчетов с ней был написан код на языке R, который запускается в программе “R studio” и выполняет следующие функции:
•Загружает данные (excel + парсинг/ скрэппинг данных из интернет);
•Производит необходимые расчеты на основании загруженных данных;
•Выгружает результат расчетов в виде таблицы (Excel)
Результатом является выгружаемая таблица данных, ранжированных по интегральной оценке, складывающейся из оценок по 4 показателям. Однако код имеет погрешности в части парсинга/ скрэппинга двух показателей из четырех и проведения дальнейших расчетов с ними.
Задачи
Исправление погрешности в коде в части парсинга/ скрэппинга двух показателей из четырех и проведения дальнейших расчетов с ними.
Обеспечение возможности проведения дополнительных расчетов для анализа, изначально не предусмотренных кодом для программы R:
Сроки и стоимость
Стоимость: обсуждаема
Срок выполнения работ: Код должен быть готов к полноценному функционированию к 11 июня 2021 года
Заявки фрилансеров
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