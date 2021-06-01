Внесение доработок в код на языке R

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
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Преамбула и проблема

Для целей создания базы данных и проведения дальнейших расчетов с ней был написан код на языке R, который запускается в программе “R studio” и выполняет следующие функции:

•Загружает данные (excel + парсинг/ скрэппинг данных из интернет);

•Производит необходимые расчеты на основании загруженных данных;

•Выгружает результат расчетов в виде таблицы (Excel)

Результатом является выгружаемая таблица данных, ранжированных по интегральной оценке, складывающейся из оценок по 4 показателям. Однако код имеет погрешности в части парсинга/ скрэппинга двух показателей из четырех и проведения дальнейших расчетов с ними.

Задачи

Исправление погрешности в коде в части парсинга/ скрэппинга двух показателей из четырех и проведения дальнейших расчетов с ними.

Обеспечение возможности проведения дополнительных расчетов для анализа, изначально не предусмотренных кодом для программы R:

Сроки и стоимость

Стоимость: обсуждаема

Срок выполнения работ: Код должен быть готов к полноценному функционированию к 11 июня 2021 года

Парсинг данных
4 года назад
guest_16226525683914
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Юрий
 
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