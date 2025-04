Парсить google map

Источник: Google MapsЛокация: USAЗапросы: movermoving and storage servicemoversmoving companymoving companiesmoving servicesmoving and storageДанные в виде таблицы (Excel, CSV):- Название https://d.pr/i/BaMKgi- Адрес https://d.pr/i/k9eOR9 (если есть возможность разбить данные на 4 столбца Адрес, Город, Штат, Индекс https://d.pr/i/gwaz0O было бы замечательно)- Координаты в двух столбцах (Latitude, Attitude) https://d.pr/i/M1vetV- Рейтинг https://d.pr/i/NFqUMi- Количество отзывов https://d.pr/i/h2HhNf- Категория (mover или moving and storage service) https://d.pr/i/9VsbMf. Удалить компании с другими категориями в списке.- Теги через запятую https://d.pr/i/312hJo- Сайт https://d.pr/i/nHlTA3- Телефон https://d.pr/i/rB8yEJ- Ссылка на главную картинку https://d.pr/i/RSW2Qa- URL профиля - ссылка на страницу профиля компании на Google Maps https://d.pr/i/0wCvi7- Claim the business https://d.pr/i/zAil7A если у компании есть эта отметка записать как YES во всех остальных случаях оставить пустым.- Email - если у компании есть сайт попытаться вытащить e-mailБаза данных должна содержать только уникальные компании без дубликатов.Вид таблицы на примере одной компании https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gGtBo7rgPiEU6-AdxIcB8-7yKdYaDSpoxuU3bowp5JE/edit?usp=sharing