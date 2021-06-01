Парсить google map

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки2215 просмотров

Источник: Google MapsЛокация: USAЗапросы: movermoving and storage servicemoversmoving companymoving companiesmoving servicesmoving and storageДанные в виде таблицы (Excel, CSV):- Название https://d.pr/i/BaMKgi- Адрес https://d.pr/i/k9eOR9 (если есть возможность разбить данные на 4 столбца Адрес, Город, Штат, Индекс https://d.pr/i/gwaz0O было бы замечательно)- Координаты в двух столбцах (Latitude, Attitude) https://d.pr/i/M1vetV- Рейтинг https://d.pr/i/NFqUMi- Количество отзывов https://d.pr/i/h2HhNf- Категория (mover или moving and storage service) https://d.pr/i/9VsbMf. Удалить компании с другими категориями в списке.- Теги через запятую https://d.pr/i/312hJo- Сайт https://d.pr/i/nHlTA3- Телефон https://d.pr/i/rB8yEJ- Ссылка на главную картинку https://d.pr/i/RSW2Qa- URL профиля - ссылка на страницу профиля компании на Google Maps https://d.pr/i/0wCvi7- Claim the business https://d.pr/i/zAil7A если у компании есть эта отметка записать как YES во всех остальных случаях оставить пустым.- Email - если у компании есть сайт попытаться вытащить e-mailБаза данных должна содержать только уникальные компании без дубликатов.Вид таблицы на примере одной компании https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gGtBo7rgPiEU6-AdxIcB8-7yKdYaDSpoxuU3bowp5JE/edit?usp=sharing

4 года назад
Lala0157
Саша 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
4 года назад
Валентин
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Спрограммировать микросервис на NodeJS (NestJS).

    Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...

    MongoDBNestJSNode.js
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приемное устройство на языке Verilog

    Разработать приемное устройство, осуществляющее прием пакетированных данных. По получению сигнала load на входную шину последовательно подаются пакеты данных. Формат входных пакетов – 1 байт номер блока и затем ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Конвертировать MySQL базу данных

    Есть база данных (дамп в sql экспортированный через phpmyadmin с вордпресс сайта), 100 таблиц, суммарно 700к записей+-, всё в кодировке latin1/swedish_ci, нужно всё (бд, таблицы, все текстовые столбцы) переконвертировать в utf8, чтобы кириллица нормально работала ...

    MySQLSQLWordPress
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая работа по Базам данных( Microsoft SQL Server ).

    Все описание находится в приведенных ссылках ниже. Сроки на выполнение около 10 дней. Важно, пишите только те, кто справится с заданием, вариант "попробовать" не актуален ! Задания выполнить нужно строго в соответствии с инструкциями в ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Интеграция БД в CRM

    Нужно подключить имеющуюся Базу Данных к amoCRM или Битрикс24. С точки зрения программирования нас интересует, как передавать данные пользователей в CRM, чтобы дальше менеджеры могли работать с ними (звонить им, писать, оказывать поддержку). Желательно, чтобы ...

    AmoCRM
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Laravel

    Есть готовый дизайн всех страниц в html,  Посмотреть верстку страниц можно по хостам. Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.  Весь сайт это по сути ...

    GitHTMLLaravel
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Система планирования и контроля процесса изготовления изделий

    $1699

    1. Программный комплекс (ПК) предназначен для учета исходных материалов и комплектующих, а также готовых изделий промышленного применения. Учет включает в себя также и проектную документацию на изделия. 2. Комплекс позволяет контролировать: ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    4 года назад