Сайт на Laravel

Есть готовый дизайн всех страниц в html,

Посмотреть верстку страниц можно по хостам.

Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.

Весь сайт это по сути таблицы в которых фильтруются и суммируются цифры в разных вариантах.

4 уровня доступа на фронте, с различным функционалом для добавления, редактирования и просмотра данных.

Просмотр отчетов

Добавление, удаление пользователей

Редактирование и просмотр данных по пользователю

Редактирование группы пользователя и привязка пользователя к группе

Создание объекта в ручную с параметрами и привязка пользователя к объектам

Личный кабинет пользователя и просмотр разрешенных данных

Личный кабинет пользователя, редактирование и добавление новых данных через формы, просмотр разрешенных данных

Страницы отчета по пользователям и данным с фильтрами и без них

1 администратор для управления, добавления и редактирования доступами к данным и параметров из админки типа Voyager и просмотра отчетов

Управление, добавление если это требуется, редактирование названиями параметров

создание Пользователей для фронта с максимальным уровнем доступа

Конфиг с настройкой по каким данным будут формироваться отчеты для вывода данных по пользователям, данным и объектам на основе фильтров.

Сделано

Несколько типов пользователей, с разными уровнями доступа.

Загрузка входящих данных с проверкой их на уникальность.

Редактирование пользователей, привязки и др.

Обновление проекта через git