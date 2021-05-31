Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...
Сайт на Laravel
Есть готовый дизайн всех страниц в html,
Посмотреть верстку страниц можно по хостам.
Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.
Весь сайт это по сути таблицы в которых фильтруются и суммируются цифры в разных вариантах.
4 уровня доступа на фронте, с различным функционалом для добавления, редактирования и просмотра данных.
Просмотр отчетов
Добавление, удаление пользователей
Редактирование и просмотр данных по пользователю
Редактирование группы пользователя и привязка пользователя к группе
Создание объекта в ручную с параметрами и привязка пользователя к объектам
Личный кабинет пользователя и просмотр разрешенных данных
Личный кабинет пользователя, редактирование и добавление новых данных через формы, просмотр разрешенных данных
Страницы отчета по пользователям и данным с фильтрами и без них
1 администратор для управления, добавления и редактирования доступами к данным и параметров из админки типа Voyager и просмотра отчетов
Управление, добавление если это требуется, редактирование названиями параметров
создание Пользователей для фронта с максимальным уровнем доступа
Конфиг с настройкой по каким данным будут формироваться отчеты для вывода данных по пользователям, данным и объектам на основе фильтров.
Сделано
Несколько типов пользователей, с разными уровнями доступа.
Загрузка входящих данных с проверкой их на уникальность.
Редактирование пользователей, привязки и др.
Обновление проекта через git
Заявки фрилансеров
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