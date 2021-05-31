Сайт на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки1250 просмотров

Есть готовый дизайн всех страниц в html, 

Посмотреть верстку страниц можно по хостам.

Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется. 

Весь сайт это по сути таблицы в которых фильтруются и суммируются цифры в разных вариантах.

4 уровня доступа на фронте, с различным функционалом для добавления, редактирования и просмотра данных. 

Просмотр отчетов 

Добавление, удаление пользователей 

Редактирование и просмотр данных по пользователю 

Редактирование группы пользователя и привязка пользователя к группе 

Создание объекта в ручную с параметрами и привязка пользователя к объектам 

Личный кабинет пользователя и просмотр разрешенных данных 

Личный кабинет пользователя, редактирование и добавление новых данных через формы, просмотр разрешенных данных 

Страницы отчета по пользователям и данным с фильтрами и без них 

1 администратор для управления, добавления и редактирования доступами к данным и параметров из админки типа Voyager и просмотра отчетов 

Управление, добавление если это требуется, редактирование названиями параметров 

создание Пользователей для фронта с максимальным уровнем доступа 

Конфиг с настройкой по каким данным будут формироваться отчеты для вывода данных по пользователям, данным и объектам на основе фильтров. 

Сделано 

Несколько типов пользователей, с разными уровнями доступа. 

Загрузка входящих данных с проверкой их на уникальность. 

Редактирование пользователей, привязки и др. 

Обновление проекта через git

GitHTMLLaravel
4 года назад
Dashula
Дарья 
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