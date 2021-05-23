Написание веб приложения с БД

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Закрыт2 заявки1058 просмотров

Подробное Техническое Задание в прикрепленном файле

4 года назад
Waspels
Слава 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кайрат
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад