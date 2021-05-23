Помочь на экзамене, реализовать несколько запросов на языке MySQL в xampp(Рабочие запросы и создание интерфейса) Возможно придется работать с mongodb
Написание веб приложения с БД
Подробное Техническое Задание в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
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