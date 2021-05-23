База данных «Интернет-рассылка»

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Завершен1 заявка1561 просмотр

База данных «Интернет-рассылка»

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﻿№1. Реализация реляционной БД с использованием сервера MySQL

Необходимо разработать запросы на безопасное создание базы данных и таблиц (запросы не должны приводить к ошибкам), а также безопасного удаления (запросы не должны приводить к ошибкам, если БД уже была удалена или не существует).

﻿№ 2. Разработка системы SQL-запросов для сервера БД

Разработать систему запросов для добавления и удаления данных.

Запросы для добавления данных должны обеспечить наполнение таблиц базы данных 15 записей каждый (исключая справочных таблиц, где количество записей логично ограничено).

Запросы для удаления данных из таблиц необходимо разработать для решения типовых задач:

удаление всех данных из таблицы (разработать для каждой таблицы);

удаление данных из таблиц согласно определенным условиям (например, удалить записи, в которых значение поля дата меньше n, или цена меньше средней и тому подобное; таких запросов необходимо разработать не менее 10).

﻿№ 3. Разработка SQL-запросов для поиска информации

Разработать систему запросов для поиска данных. Запросы должны позволять формировать выборки данных для типовых задач предметной области. Необходимо разработать не менее 5 запросов для каждой из категорий:

- обычные запросы (выборка данных с ограничениями на значения некоторых столбцов)

- вложенные запросы (выборка данных с ограничениями, которые формируются как результат вложенного запроса в этой или другой таблицы)

- запросы с ограничением на результаты итоговых функции (например, на минимальное, максимальное, среднее и т.д.).

﻿№ 4. Разработка хранимых процедур и функций

Для 10 запросов (которые можно можно считать наиболее употребляемыми) из работ № 2 и 3 разработать сохраняющие процедуры или функции.

﻿№ 5. Разработка триггеров

В базу данных добавить таблицу Log (table, column, time, value, operation), где table - столбик для сохранения названий таблиц, column - колонка для сохранения названий колонок, time - дата и время, value - столбик для сохранения значений в виде строк, operation - название выполненной операции.

Разработать триггеры:

- который для трех таблиц будет записывать в таблицу Log названия таблиц и соответствующих столбиков, дату и время, значение прилагаемых со значением операции add, если добавляются новые данные;

- который для трех таблиц будет записывать в таблицу Log названия таблиц и соответствующих столбиков, дату и время, значение изменяющейся со значением операции edit, если меняются значения;

- который для трех таблиц будет записывать в таблицу Log названия таблиц и соответствующих столбиков, дату и время, значение, удаляются, со значением операции delete, если выдаются строки;

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﻿Необходимо писать БД с помощью openServer, phpMyAdmin, mysql.

MySQLSQL
4 года назад
lebedevasasha
Александра 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад
$65
2 дня
Escrow
Рекомендую. Ответственный исполнитель. При необходимости обращусь ещё.
Отличный заказчик, тз четкое, оплата в срок

Заявки фрилансеров

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад

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