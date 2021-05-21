База данных

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Закрыт1 заявка3373 просмотра

разработать модель данных предметной области: "Сборка и реализация компьютеров"

Разработать запросы (селекторы, коды и т.д.) для создания всех сущностей моделей в пустой базе данных, добавления, редактирования и удаления (по определенным критериям) данных.

СУБД - ArangoDB, BazeX, CouchDB, Couchbase, eXist, FoundationDB, Mnesia, Redis, RethinkDB, Riak, Scylla, Voldemort, ZODB. Нужно выбрать самую легкую.

Redis
4 года назад
lebedevasasha
Александра 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад

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