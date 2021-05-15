Обзвон клиентской базы нашей компании 1000+ контактов

Необходимо обзвонить базу с целью выявление интереса в покупке нашего продукта. Мы занимаемся продажей строительных материалов в Санкт-Петербурге и области. Телефония наша, база наша, CRM система для работы тоже наша. Скрипт и обучение по продукту дадим. База большая, у нас начался сезон активных продаж, работы много!