Обзвон клиентской базы нашей компании 1000+ контактов

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Необходимо обзвонить базу с целью выявление интереса в покупке нашего продукта. Мы занимаемся продажей строительных материалов в Санкт-Петербурге и области. Телефония наша, база наша, CRM система для работы тоже наша. Скрипт и обучение по продукту дадим. База большая, у нас начался сезон активных продаж, работы много! 

4 года назад
skytrade
Павел 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров