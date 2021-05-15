Скрипт экспорта данных wordpress

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Закрытнет заявок2806 просмотров

Необходимо переделать текущий скрипт экспорта данных wordpress

Был экспорт одного параметра а теперь надо сделать экспорт другого.

WordPress
4 года назад
balboa
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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