До 27.05 нужно помочь выполнить лабораторную работу по триггерам есть готовая er диаграмма её код, её заполнение и несколько запросов в ней. Нужно написать 5 заданий точное задание что надо выполнить находиться в файле ...
Собрать базу с контур компас и контур фокус
Выгрузить базу с контру компас и контур фокус до 10.000 контактов по моим параметрам
Заявки фрилансеров
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