ProCATT - компания, специализирующаяся на консалтинге в области процессов и аналитики клиентских/партнерских отношений. В нашей команде решаем много интересных и сложных задач на проектах наших заказчиков - лидеров финансового рынка!Удаленный формат работы. ...
Вывод данных из таблицы phpMyAdmin
Что нужно сделать:
Есть сайт на который нужно вывести данные из таблицы comp .
Вывод должен быть под СВОБОДНЫЕ МЕСТА🔥 STANDART PC•🔥 PREMIUM PC•🔥 PS5
Затем сделать новую страницу на которой можно заносить информацию С ЗАМЕНОЙ тех данных которые сейчас находятся в таблице comp, то есть сделать форму для pcs, pcp,ps5
В итоге что я хочу получить:
Допустим человек звонит в клуб и бронирует по телефону 2 плойки, я захожу на страницу которая содержит форму для занесения в таблицу comp, я изменяю значения ps5 на 1 и на сайте в то же время это НОВОЕ значение выводится
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
Все условия в прикрепленном файлеЗакрыт4 года назад
Сделать все по примеру из файлаБазы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Для 1 сайта собрали компании из разных источников, необходимо, опираясь на исходные данные, добрать недостающую информацию. Нужно заполнить поля: корректное название организации, ИНН, Логотип, Регион, Город, Описание, Короткое описание, Слоган, Адрес, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт4 года назад
База данных «Интернет-рассылка» Интернет издание публикует заметки по различной тематике. Клиенты сервиса желают получать уведомления о публикации новых материалов с определенными ключевыми словами или по выбранным темам. Клиенты настраивают структуру таких сообщений (необходимость получения ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
База данных «Интернет-рассылка» Интернет издание публикует заметки по различной тематике. Клиенты сервиса желают получать уведомления о публикации новых материалов с определенными ключевыми словами или по выбранным темам. Клиенты настраивают структуру таких сообщений (необходимость получения ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется программист для создания чата на socket.io Дизайн чата есть, шаблон сверстанный На API используется Express + TypeScript, База данных - MongoDB, Клиентская часть написана на ...Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Весь перечень работ указан в прикрепленном файлеЗакрыт4 года назад
Выгрузить базу с контру компас и контур фокус до 10.000 контактов по моим параметрамЗакрыт4 года назад