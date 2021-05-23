Вывод данных из таблицы phpMyAdmin

Что нужно сделать:

Есть сайт на который нужно вывести данные из таблицы comp .

Вывод должен быть под СВОБОДНЫЕ МЕСТА🔥 STANDART PC•🔥 PREMIUM PC•🔥 PS5

Затем сделать новую страницу на которой можно заносить информацию С ЗАМЕНОЙ тех данных которые сейчас находятся в таблице comp, то есть сделать форму для pcs, pcp,ps5

В итоге что я хочу получить:

Допустим человек звонит в клуб и бронирует по телефону 2 плойки, я захожу на страницу которая содержит форму для занесения в таблицу comp, я изменяю значения ps5 на 1 и на сайте в то же время это НОВОЕ значение выводится